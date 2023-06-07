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Театр Заньковецької у Львові очолив Максим Голенко

МКІП призначило його в.о. генерального директора.

Театр Заньковецької у Львові очолив Максим Голенко
Максим Голенко
Фото: facebook/golenkom

7 червня виконувачем обов’язки генерального директора – художнього керівника державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» наказом МКІП призначено режисера Максима Голенка. 

Строк дії п’ятирічного контракту з Андрієм Мацяком, який раніше обіймав посаду генерального директора – художнього керівника театру, минув 6 червня 2023 року.

Максим Голенко отримав освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ). З 2016 – головний режисер недержавного Дикого театру (м. Київ), з 2020 – головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька. Голенко поставив понад 50 вистав на сценах театрів у Києві, Львові, в Одесі, Івано-Франківську, Рівному, Миколаєві, Харкові та ін. У 2020 році спектакль «Енеїда-XXI» за п’єсою Віталія Ченського в постановці Максима Голенка здобув перемогу на IІІ Всеукраїнському театральному фестивалі-премії GRA (м. Київ) в номінації «Найкраща драматична вистава України». 2023 року у фестивалі-премії беруть участь одразу три вистави режисера, одна з них – «Тригрошова опера» Бертольда Брехта в Театрі імені Марії Заньковецької.

«Одразу можу сказати, що радикальних кадрових змін чи карколомної зміни репертуарної афіші не відбудеться – ті, хто знає, як влаштований виробничий процес у театрі, можуть підтвердити, що це і неможливо за короткий проміжок часу. Але, безумовно, я для себе обрав кілька цілей в короткій перспективі до проведення конкурсу, буду сподіватися, що до кінця року вдасться їх реалізувати. Я планую найближчим часом обговорити ці плани з колективом театру, а також із культурним середовищем Львова», – прокоментував призначення Максим Голенко.

Нагадаємо, Київська оперета показала прем'єру мюзиклу за «Тигроловами» Багряного. Наступний показ заплановано на 6 липня 2023.

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