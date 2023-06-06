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Стрічка "Памфір" виходить на Netflix

Стримінг показуватиме її з 22 червня.

Стрічка "Памфір" виходить на Netflix
Фото: Film.ua

Фільм "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука можна буде офіційно переглянути на платформі "Netflix" з 22 червня. Про це повідомила команда фільму.

У центрі сюжету фільму — історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Він повертається додому після заробітків, щоб возз’єднатися із сім’єю, але випадок змушує його звернути на ризикований шлях контрабандиста з незворотними наслідками. Події фільму розгортаються в західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. 

Кадр з фільму 'Памфір'
Фото: Film.ua
Кадр з фільму 'Памфір'

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 21 травня 2022 року. У квітні 2023-го “Памфір” увійшов до числа переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США). За сім тижнів прокату стрічка зібрала майже 11,5 млн грн, а кількість проданих квитків перевищує 77 тис.

Нагадаємо, Київська оперета показала прем'єру мюзиклу за «Тигроловами» Івана Багряного.

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