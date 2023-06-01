20 Docudays UA оголосив програму DOCU/СИНТЕЗ та фільм-відкриття

Фільмом-відкриттям 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA буде стрічка Аліси Коваленко «Ми не згаснемо». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Показ буде національною прем’єрою картини, що увійшла до Міжнародного конкурсу фестивалю DOCU/СВІТ.

Світова прем’єра стрічки «Ми не згаснемо» відбулась у конкурсі Generation 14+ Берлінського міжнародного кінофестивалю у лютому 2023 року. З того часу фільм був представлений на 17 світових кінофестивалях, де отримав 9 нагород чи спеціальних відзнак (Silver Eye Award від Інституту документального кіно та нагорода за найкращу режисуру фестивалю One World у Празі, найкращий документальний фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені та ін.) Покази фільму в рамках Docudays UA відбудеться 3 червня о 13:00 та 4 червня об 11:00 у кінотеатрі «Жовтень».

Фото: Docudays UA «Ми не згаснемо»

«Ми не згаснемо» оповідає про дорослішання підлітків зі сходу України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Аліса Коваленко працювала над фільмом з 2019 року, однак із початком повномасштабного вторгнення доєдналась до лав Української Добровольчої Армії та боронила Київщину й Харківщину.

20 Docudays UA також представив міждисциплінарну мистецьку програму DOCU/СИНТЕЗ. Цьогоріч вона працює з темою травми та невимовного. До програми увійшли дві інсталяції, а також дві події, об'єднані тематично.

Інсталяція українського медіахудожника Євгена Арлова «За вікном» — заснована на відеоматеріалах проєкту «Архів війни».

Аудіоінсталяція «Сон №» — архів записів із розповідями про пам'ятне сновидіння дитинства та період повномасштабної війни Росії в Україні. Аудіоархів— частина дослідницького проєкту Центру міської історії у Львові «Документування досвідів війни. Щоденники та сни війни».

04.06 о 18:00 розпочнеться лекція «Війна, мистецтво, уява та сновидіння» (зала «Класік», кінотеатр «Жовтень»). Богдан Шумилович, працівник львівського Центру міської історії та викладач Українського католицького університету розповість про теорії снів, щоденники та сни як его-документи, суб’єктивні свідчення, які водночас є колективним надбанням. Він висвітлить проєкт Центру міської історії у Львові «Документування досвідів війни. Щоденники та сни війни», а також розповість про те, як сни відображають світ і час, і чому троп сну є важливим у культурі й мистецтві.

Публічна розмова «Мистецькі практики та усна історія в роботі над подоланням травми» розпочнеться 07.06 о 16:00 (зала «Класік», кінотеатр «Жовтень»). Юлія Скубицька, докторка філософських наук (PhD), викладачка курсу «Травма та усна історія: дати голос невимовному» в Принстонському університеті, говоритиме про підходи до роботи з травмою та її комунікації в гуманітарних дисциплінах і мистецтві. Як використовувати міжнародний досвід, налаштовуючи постколоніальну оптику. І найголовніше — яке значення опрацювання травми має для майбутнього. Модеруватиме розмову Олександра Набієва, культурологиня, кураторка програми DOCU/СИНТЕЗ.

Нагадаємо, 20-й Docudays UA буде присвячений дослідженню образу майбутнього. Фестиваль відбудеться з 2 по 8 червня у Києві в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн.