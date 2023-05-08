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Docudays-2023 оголосив концепцію фестивалю

Ювілейний фестиваль присвятять дослідженню образу майбутнього.

Фото: Docudays

20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA буде присвячений дослідженню образу майбутнього. Про це повідомила його пресслужба.

Організатори естивалю пояснюють цьогорічну концепцію так: “Образ майбутнього — це те, що нам варто уявляти й втілювати вже зараз. Це розмова про справедливість — невідворотне покарання винних у воєнних злочинах, документування свід чень їхніх жертв і руйнувань. Про те, як давати раду травмам, зберегти та донести до наступ них поколінь пам’ять про загиблих на цій війні рідних і друзів. Про відбудову після нашої перемоги: як по-справжньому модернізувати наші міста та селища, зробити їх красивими, зручними та доступними. Це розмова про те, як очистити наші води й землі від забруднень і мін. Ми будемо говорити про все це під час 20 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. У діалозі спробуємо сформулювати нову українську мрію.” 

Концепції відповідає мінімалістичний дизайн цьогорічной айдентики фестивалю. За словами організаторів, в його основі — чистий білий аркуш, який не заважає малювати в уяві власний образ майбутнього. Також для ювілейного фестивалю розробили новий шрифт, який Docudays використовуватиме й далі: його розробник Дмитро Растворцев надихався рекламою українського часопису “Кіно” 1920-х років. 

Ювілейний 20 Docudays UA відбудеться з 2 по 8 червня у Києві в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн. 

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