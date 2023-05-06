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Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко

Зараз готується проектна документація.

Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко
"Батьківщина-Мати"
Фото: mkip.gov.ua

Процес заміни радянського герба на щиті Батьківщини-матері в Києві на український герб уже розпочався.

Про це в ефірі марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.

За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.

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Нагадаємо, що на щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.

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