“Симфонія Криму” та концерт на три фортепіано: Національна філармонія оголосила програму на травень

Національна філармонія оголосила програму концертів на травень:

«Філармонія нескорених» – 3 травня

Фото: Національна філармонія

Камерний оркестр «Ренесанс» Маріупольської філармонії під керівництвом диригента Василя Крячка виступить із програмою «Діамант». Прозвучать твори західноєвропейської класики, а також популярна музика, зокрема, пісні з репертуару українського рок-гурту «Океан Ельзи» в аранжуванні для камерного оркестру Богдани Фроляк. Солісти – Остап Шутко (скрипка), Ольга Шутко (віолончель), Роман Шутко (фортепіано).

Проєкт «Філармонія нескорених» спрямований на підтримку музикантів із окупованих та прифронтових українських територій.

Київський камерний оркестр – 11 травня

Фото: Національна філармонія

У концерті Київського камерного оркестру прозвучить музика епохи Бароко і твори західноєвропейських композиторів початку ХХ століття. У бароковій частині програми прозвучать твори Вільгельма Фрідеманна Баха, старшого сина Йоганна Себастьяна Баха. Біографи стверджують, що він був дуже талановитим, але водночас найбільш легковажним зі всіх бахівських синів. Вільгем Фрідеманн загубив чимало батьківських партитур, неуважно ставився й до впорядкування своїх власних композицій. Свою першу роботу Вільгельм Фрідеманн отримав у 1733 році як органіст у софієнкірхе в Дрездені. Симфонія «Дисонант» для струнного оркестру, яка прозвучить у нинішньому концерті, була написана під час роботи композитора у Дрездені.

«Симфонія Криму» – 12 травня

Фото: Національна філармонія

Мистецький проєкт «Симфонія Криму. Повернення» сполучить музику, поезію, відео. Він присвячений кримськотатарській академічній симфонічній музиці. Участь беруть: Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України (диригент Ділявер Осман), Академічна хорова капела українського радіо, Кирило Бондар, (скрипка)

Тріо Immersio – 15 травня

Фото: Національна філармонія

Фортепіанне тріо Immersio – камерний ансамбль з Австрії, що від самого початку заснування має інтернаціональний склад артистів. На сьогоднішній день – це піаністка Маріам Вардзелашвілі (Грузія), віолончелістка Ірене Кок (Нідерланди) та скрипалька Віра Жук (Україна). У програмі концерту – музика Франца Шуберта, Фелікса Мендельсона-Бартольді та українського композитора ХХ століття, яскравого представника львівської композиторської школи, Станіслава Людкевича.

Національний симфонічний оркестр – 17 травня

Фото: Національна філармонія Диригент Іван Чередниченко

Разом із Національним симфонічним оркестром України виступить диригент Львівської Національної опери Іван Чередніченко. Солістка – Дар’я Литовченко (сопрано). У програмі - симфонічна поема «Дніпро», що є фіналом опери «Страшна помста», прем’єра якої нещодавно відбулася у Львові. Втім, твір існує й цілком окремо; його присвячено пам’яті диригента Стефана Турчака.

Симфонічний оркестр НФУ – 19 травня

Фото: Національна філармонія

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою диригента Віктора Олійника виконає музику до найвідоміших фільмів про кохання. Зокрема, музику Ніно Рота до «Ромео і Джульєтти», Леонарда Бернстайна до «Вестсайдської історії», Джеймса Горнера до «Титаника», Джорджа Гершвіна до «Поргі і Бесс».

Бетховен, Дебюссі, Сильвестров. Національний симфонічний оркестр – 23 травня

Фото: Національна філармонія Євген Громов

Під орудою диригента Володимира Сіренка прозвучать Шоста («Пасторальна») симфонія Людвіга ван Бетховена, найбільш «небетховенська» із усіх дев’яти симфоній композитора, та «Післяполудневий відпочинок фавна» Клода Дебюссі, шедевр імпресіоністського стилю. Родзинкою програми стане «Постлюдія» для фортепіано з оркестром Валентина Сильвестрова, де солістом буде Євген Громов. Створена 1984-го, оркестрова сильвестрівська «Постлюдія» у певному сенсі підсумовує й узагальнює найважливіші етапи попереднього розвитку музики, водночас, ненав’язливо демонструючи її поступ. Як далеке відлуння звучать тут і «голоси» класиків.

Рафаель Серралет (гітара). Філармонічний симфонічний оркестр – 24 травня

Фото: Національна філармонія

Рафаель Серралет – іспанський гітарист, що побував із концертами на всіх семи континентах світу (включно з Антарктидою), досягнувши рекорду Гіннеса. Музикант зіграв понад тисячу концертів у більш ніж вісімдесяти країнах. Разом із Академічним симфонічним оркестром Національної філармонії України під орудою диригента Віктора Олійника Рафаель Серралет виконає найпопулярніші шедеври гітарної музики.

Концерт української музики. Київський камерний оркестр – 25 травня

Фото: Національна філармонія Наталія Пономарчук

Київський камерний оркестр під керівництвом диригентки Наталії Пономарчук представить програму української музики: від її патріарха Леоніда Грабовського до яскравої львівської композиторки Любави Сидоренко. Також у концерті прозвучить нові твори Алли Загайкевичи та Вікторії Польової.

«Concerto misterioso» Грабовського – твір, створений 1977 року. На прем’єрне виконання авторо чекав майже 30 років. Це вершина авторського методу алгоритмічної композиції, а також чи не найдосконаліший музичний «переклад» оригінальних робіт художниці Катерини Білокур, пам’яті якої присвячено твір.

«І тільки очерет блищить на сонці» – у назві твору Алли Загайкевич звучить рядок з містерії українського поета Олега Лишеги «Друже Лі Бо, брате Ду Фу». Як відзначає авторка, ця музика змальовує пейзаж воєнного часу: «природа хоч і зранена, але все одно залишається найбезпечнішим прихистком для людини…». Твір створено 2022 року й присвячено митцям на війні.

«Chamber music» львів’янки Любави Сидоренко створено 2009-го на замовлення Фундації «Pro Musica Viva» для польського молодіжного оркестру «Sinfonia Iuventus». П’єса інспірована фільмом Андрія Тарковського «Соляріс» та поезією Віслави Шимборської.

Світова прем’єра нового твору Вікторії Польової «Music is coming» відбулася зовсім нещодавно у Берліні. За словами авторки, «це острівець тихого світла всередині відчаю».

Концерт на три фортепіано – 28 травня

Фото: Національна філармонія Фортепіанний дует “Kyiv Piano Duo”

Фортепіанний дует «Kyiv Piano Duo» у складі Дмитра Таванця та Олександри Зайцевої разом з піаністом Олегом Безбородьком виконають концерти для трьох фортепіано з оркестром Йоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта та Анрі Казадезюса. Ці три композитори представляють, відповідно, три різні епохи. Казадезюс, французький композитор першої половини ХХ століття, був відомим майстром музичних містифікацій. Тож подекуди його барокові чи класицистичні стилізації не відрізнити від автентичних творів 17-го та 18-го століть.