XI Книжковий Арсенал оголосив фокус-тему та кураторів

«Коли все має значення» - такою буде фокус-тема XI Книжкового Арсеналу. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Кураторкою фокус-теми стала українська журналістка Наталя Гуменюк. «ХІ Книжковий Арсенал – це простір усвідомлення, а також творення нового громадянського словника, для речей, які ми досі не вербалізували, - коментує кураторка. - Це місце, де розмірковуючи про свій теперішній досвід ми зможемо не лише осмислити, але й ословити себе і те, що відбувається з нами, з суспільством, з країною та світом».

Наталя Гуменюк — українська журналістка, авторка, документалістка, спеціалізується на висвітленні конфліктів. Виконавча директорка Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Співзасновниця The Reckoning Project — міжнародної ініціативи медійників та юристів з документування воєнних злочинів у війні Росії проти України, авторка кількох документальних фільмів, а також книг, зокрема «Загублений острів: історії з окупованого Криму» та «Майдан Тахрір. У пошуках втраченої революції».

ХІ Книжковий Арсенал також обрав кураторку основної літературної програми. Нею стала виконавча продюсерка Радіо Культура, перекладачка та письменниця Ірина Славінська.

До програми подій фестивалю, окрім подій фокус-теми та подій літературної програми, також увійде програма для дітей та підлітків, яку куруватиме Юлія Козловець. Спеціальна програма від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу, куратором якої стане Діма Казаков, розповість про невеликі мандрівні, бездомні бібліотеки, реальні й онлайнові архіви, колекціонування, персональні книжкові та вінілові збірки, куровані полиці, зіни. Спеціальну програму подій також представить PEN Ukraine.

Традиційно у просторі та у програмі фестивалю будуть представлені проєкти за участі ілюстраторів, дизайнерів та шрифтарів. До того ж, заплановані професійні події для видавничої спільноти.

Нагадаємо, 11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 22 червня по 25 червня. Цьогоріч операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні ("Сенс", "Книжковий Лев", "Закапелок"). Оператором секції "Арткнига" стане Довженко-Центр в рамках міжінституційного партнерства з Мистецьким арсеналом. Такі зміни організатори пояснюють тим, що, в умовах війни, через проблеми із логістикою та вимогами безпеки, фестиваль буде значно меншим за масштабом. У зв’язку із цими змінами, декілька видавництв відмовились від участі в Книжковому Арсеналі-2023.