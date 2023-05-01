Під час Євробачення у Британії може не працювати залізниця

Пересування Великою Британією під час пісенного конкурсу “Євробачення” може бути ускладненим через страйк, який планують залізничники. Про це повідомляє ВВС.

9-11 травня пройдуть півфінали, а 13 травня - грандфінал Євробачення у Ліверпулі. Працівники 16 залізничних компаній планують вийти на страйк на три дні, 12-13 травня, а також 3 червня, під час фінального матчу Кубка Англії. Причиною страйку є відхилення вимоги залізничників підняти їм зарплатню на 4%.

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