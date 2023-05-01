Одеський кінофестиваль у 2023 році відбудеться одразу в двох містах

Він пройде 19-26 серпня в Одесі та Чернівцях.

Одеський кінофестиваль повертається в Україну: цьогоріч він відбудеться 19-26 серпня в Одесі та Чернівцях. Про це повідомила пресслужба ОМКФ.

Покази ретроспективних та спеціальних програм пройдуть в Одесі, а покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи - у Чернівцях в Культурно-мистецькому центрі ім. Івана Миколайчука.

У відбіркову комісію цьогоріч увійшли програмний консультант ОМКФ Алік Шпилюк, програмний директор "Артхаус Трафік" Ілля Дядик, генеральний продюсер фестивалю "Миколайчук OPEN" Олексій Гладушевський, член консультаційної Ради з програмних питань ОМКФ Ігор Сукманов.

Нагадаємо, минулоріч ОМКФ не проходив в Україні, його програми показали в рамках інших кінофестів у Чехії, Косово та Польщі.

Цього літа у Чернівцях пройде ще один кінофестиваль: Миколайчук OPEN. Він запланований на 15-20 червня.