Чернівецький кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив фільм-відкриття

Новий фільм Марисі Нікітюк «Я, Ніна» відкриє другий фестиваль Миколайчук ОPEN, який пройде 15-20 червня 2023 в Чернівцях. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Стрічка «Я, Ніна» (міжнародна назва Lucky Girl) - це драма, знята за мотивами особистої історії телеведучої та акторки Яніни Соколової, яка виступила генеральною продюсеркою стрічки. Показ на «Миколайчук OPEN» одночасно стане й Українською прем’єрою фільму; його світова прем’єра відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі «Темні ночі» у 2022 році.

Фільм є українсько-німецькою копродукцією виробництва компанії «Яніна Соколова Продакшен». Стрічку «Я, Ніна» створено за підтримки Державного Агентства України з питань кіно, фонду Nordedia та за підтримки Українського культурного фонду. Дистрибʼютор в Україні – «Артхаус Трафік».

«Минулого року наш фестиваль, як і взагалі українське мистецтво, мав просто вижити. Зараз ми не лише вижили, а й адаптувалися до нової реальності й понад рік незламно відстоюємо своє: свої традиції, ідентичність, культуру! Майже всі фільми цьогорічної програми резонують із цим девізом, і ми дуже раді, що саме „Я, Ніна‟ стане фільмом-відкриттям. На прикладах героїнь ми маємо велику надію відстояти своє право на перемогу та життя без страху, навіть попри біль та втрати», — коментує вибір генеральний продюсер та співзасновник фестивалю «Миколайчук OPEN» Олексій Гладушевський.

Цьогоріч фестиваль також оголосив про проведення Міжнародного повнометражного та Національного короткометражного конкурсів.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» став першим кінофестивалем, що відбувся офлайн у червні 2022 року за умов повномасштабного вторгнення росії в Україну. Було показано 10 українських фільмів, які ще не були в прокаті, а також ретроспектива Мантаса Кведаравічюса і фільм «Така пізня, така тепла осінь» Івана Миколайчука. Фестиваль проходить за підтримки Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної ради.