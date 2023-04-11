У Києві пройде Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно

З 13 до 19 квітня 2023 року в київському кінотеатрі «Жовтень» триватиме Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Подію відкриє пригодницька стрічка «Три мушкетери: Д’Артаньян» - перша частина двосерійної саги, заснованої на книгах Олександра Дюма. Зірковий каст об’єднав знаних французьких акторів: Венсана Касселя, Єву Ґрін, Луї Ґарреля та інших; режисер - Мартен Бурбулон.

Нова стрічка Франсуа Озона «Мій злочин» розгортається у Франції 1930-х років. Ця детективна комедія розповідає про двох подруг: молоду актрису, яку звинувачують у вбивстві відомого продюсера, та юристку, що її захищає. Головні ролі виконали нові зірки французького кіно: Надя Терешкевич — найперспективніша актриса 2023 року за версією Премії «Сезар», а також номінантка на цю премію Ребека Мардер. Акторський склад доповнили номінантка «Оскару» і двічі призерка Канн Ізабель Юппер, а також володарі Премій «Сезар» Фабріс Лукіні, Дені Бун й Андре Дюссольє.

Видовищна документальна стрічка «Вартові планети» режисера Жана-Альбера Лієвра являє собою одіссею до світу китів. Фільм розповідає про їхні неймовірні здібності та складне соціальне життя. Ця робота — результат навколосвітньої подорожі знімальної групи. Творці стрічки намагалися зробити для глядачів ефект присутності, а часом навіть дати можливість подивитися на світ очима китів.

Картина «Повернення в Сеул» франко-камбоджійського режисера Деві Чоу — результат копродукції Франції, Німеччини, Бельгії, Південної Кореї, Румунії, Камбоджі та Катару. Фільм брав участь у програмі «Особливий погляд» Каннського фестивалю 2022, а цьогоріч увійшов у шортлист Премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» (заявка від Камбоджі). Головна героїня — молода дівчина, яка приїздить у Корею — країну, де вона народилася, перш ніж її всиновила французька пара. Героїня вирішує розшукати своїх біологічних батьків, але її подорож отримує несподіваний поворот.

Нагадаємо, Мистецький арсенал відкриває виставку сучасного українського мистецтва «Форми присутності».