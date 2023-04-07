У Києві зіграють хіти українського фанку

4 травня у київському клубі Caribbean відбудеться концерт-перформанс Old School Ukrainian Funk за участі шоумена Альберта Цукренка і гурту МОВА.

Мультимедійний триб’ют-проєкт представийть кавер-композиції на українські фанк-пісні 1970-х і естрадні хіти 1960–1980-х років у виконанні гурту МОВА. Також відбудеться перформанс дослідника української естрадної пісні, музиканта і шоумена Альберта Цукренка («Хамерман Знищує Віруси»), який розповість про цінність українського музичного спадку того часу.

За словами організаторів, проєкт Old School Ukrainian Funk має на меті відродити цілий пласт української попмузики (зокрема фанку 1970-х), яка була свідомо придушена за часів СРСР і забута після його розпаду. В умовах тоталітаризму українські фанк-пісні не могли мати справжнього фірмового звучання, властивого цьому стилю. Та попри це, вони були на піку тогочасних світових тенденцій і заразом мали свій неповторний колорит. Віталій Бардецький, музичний журналіст і продюсер, назвав цей феномен «вусатим фанком» і зняв про нього однойменний документальний фільм. Під враженням від цього фільму з’явилася ідея проєкту.

Фото: надано організаторами Альберт Цукренко

Альберт Цукренко — журналіст, редактор, ведучий теле- і радіопрограм, автор телепрограми «Альберт» на каналі «Громадське ТБ» і рубрики «Бальзам на душу», сценарист шоу «Люта українізація», учасник гурту «Хамерман Знищує Віруси».

Фото: надано організаторами Гурт МОВА

МОВА — гурт, що виконує українські ретро-хіти 1960–1980-х років. Фанк, свінг, босанова, танго — пісні саме цих стилів супроводжували життя українців XX століття. МОВА повертає їм життя і впізнаваність, додаючи сучасних інструментів і свободи у звучанні.