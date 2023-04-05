Унаслідок агресії РФ зруйновано понад 500 об’єктів культурної інфраструктури

Пошкоджено, без урахування пам'яток культурної спадщини, 1373 клуби, бібліотеки, музеї та театри.

Станом на кінець березня унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 1373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Із них майже третина – зруйновані (514 об’єктів).

За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%).

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ).

Найбільше − у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 653

бібліотеки – 528

музеї та галереї – 69

театри та філармонії – 22

заклади мистецької освіти – 101.

“Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЮНЕСКО, російська агресія завдала шкоди культурним об’єктам України у 2,6 млрд доларів.