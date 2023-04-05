Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
ГоловнаКультура

Унаслідок агресії РФ зруйновано понад 500 об’єктів культурної інфраструктури

Пошкоджено, без урахування пам'яток культурної спадщини, 1373 клуби, бібліотеки, музеї та театри.

Станом на кінець березня унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 1373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. 

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Із них майже третина – зруйновані (514 об’єктів).

За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%). 

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях. 

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ).

Найбільше − у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 653
  • бібліотеки – 528
  • музеї та галереї – 69
  • театри та філармонії – 22
  • заклади мистецької освіти – 101. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЮНЕСКО, російська агресія завдала шкоди культурним об’єктам України у 2,6 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також