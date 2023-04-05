Унаслідок агресії РФ зруйновано понад 500 об’єктів культурної інфраструктури

Станом на кінець березня унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 1373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Із них майже третина – зруйновані (514 об’єктів).
За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%).
Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ).
Найбільше − у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 653
- бібліотеки – 528
- музеї та галереї – 69
- театри та філармонії – 22
- заклади мистецької освіти – 101.
“Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, − йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією ЮНЕСКО, російська агресія завдала шкоди культурним об’єктам України у 2,6 млрд доларів.