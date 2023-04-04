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Одеса отримала сертифікат ЮНЕСКО про включення історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини

У місті відкрили інформаційну табличку, приурочену цій події.

Одеса отримала сертифікат ЮНЕСКО про включення історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини
Фото: Пресслужба Одеської міськради

Одеса отримала сертифікат ЮНЕСКО про включення історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

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З цієї нагоди в місті відкрили інформаційну табличку. Захід відвідали також генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє, а також перша заступниця міністра закордонних справ України, головуюча Нацкомісії ЮНЕСКО в Україні Еміне Джапарова та заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Напередодні вночі Одеса знову зазнала масованого удару "шахедами". Тож Одрі Азулє зазначила, що такі дії РФ ще раз підкреслюють важливість роботи, яку проводять одесити спільно з європейськими партнерами, та необхідність подальших дій для захисту одеської архітектури.

Нагадаємо, у січні історичний центр Одеси отримав статус пам’ятки ЮНЕСКО. Згодом стало відомо, що італійські експерти нададуть допомогу місту в подальшій роботі з організацією.

Невдовзі до списку Світової спадщини ЮНЕСКО подали й історичний центр Чернігова.

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