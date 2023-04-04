Кулеба обговорив зі своєю новозеландською колегою посилення тиску на РФ

Також вони торкнулись забезпечення відповідальності за всі російські злочини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі із головою МЗС Нової Зеландії обговорив, серед іншого, Формулу миру Володимира Зеленського.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Моя новозеландська колега Наная Магута і я обговорили, зокрема, подальші кроки для встановлення миру в Україні”, - написав Кулеба.

Також міністри обговорили посилення санкційного тиску на Москву та забезпечення відповідальності за всі російські злочини.

My New Zealand counterpart @NanaiaMahuta and I discussed further steps to bring peace to Ukraine, in particular @ZelenskyyUa’s Peace Formula. We also focused on increasing pressure on Moscow through sanctions and ensuring accountability for all Russian crimes. pic.twitter.com/pLKiKWJD1w — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2023

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час зустрічі в Брюсселі обговорили посилення контрнаступальних можливостей України.