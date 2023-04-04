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Кулеба обговорив зі своєю новозеландською колегою посилення тиску на РФ

Також вони торкнулись забезпечення відповідальності за всі російські злочини.

Кулеба обговорив зі своєю новозеландською колегою посилення тиску на РФ
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі із головою МЗС Нової Зеландії обговорив, серед іншого, Формулу миру Володимира Зеленського

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Моя новозеландська колега Наная Магута і я обговорили, зокрема, подальші кроки для встановлення миру в Україні”, - написав Кулеба.

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Також міністри обговорили посилення санкційного тиску на Москву та забезпечення відповідальності за всі російські злочини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час зустрічі в Брюсселі обговорили посилення контрнаступальних можливостей України.

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