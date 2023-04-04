Зеленський ввів Камишіна до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в президентському указі № 194 від 4 квітня 2023 року.

"...увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості. “За” проголосували 312 нардепів.

Олександр Камишін у 2021-2023 був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента України.

До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.