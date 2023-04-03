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Комісія НАТО–Україна збереться 4 квітня

На зустрічі обговорять підтримку Києва у війні з РФ.

Комісія НАТО–Україна збереться 4 квітня
Фото: EPA/UPG

Комісія НАТО – Україна проведе своє засідання 4 квітня.

Про це на пресконференції заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, інформує Радіо Свобода.

«Завтра ми проведемо зустріч Комісії НАТО – Україна із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, аби обговорити агресивну війну Росії та нашу підтримку Києва», – сказав він.

Столтенберґ зазначив, що невідомо, коли війна закінчиться. Проте, коли це станеться, «ми матимемо вжити заходів, аби Україна могла захиститися від майбутньої агресії. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підточувати європейську безпеку».

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Раніше Столтенберг казав, що позиція НАТО щодо заявки України про членство в Альянсі “залишається незмінною” і полягає в тому, що Україна стане членом Альянсу.

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