Ідеєю кампанії “Міста героїв” є спроба виділити кожне звільнене від російських окупантів місто, - ОП

Головною ідеєю кампанії “Міста героїв” є спроба виділити кожне звільнене від російських окупантів місто і надати йому певних рис. Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розповіла радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

“Ми запустили кампанію, яка називається “Міста героїв”. Ідея цієї кампанії в тому, щоб звичайно відмітити річницю звільнення наших міст, містечок і селищі, розповісти історії цих міст-героїв через людей: військових, волонтерів, медиків, ДСНСників, пожежників, партизанів. І ті історії, які вже були розказані, і нові історії, тому що країна має знати своїх героїв в обличчя”, – наголосила Зарівна і додала, що дуже важливо згадати і вшанувати тих, хто загинув у цих містах.

Крім того радниця голови ОПУ зазначила, що в рамках кампанії кожне місто-герой отримає свою певну рису. Наприклад, Буча буде асоціюватися зі справедливістю.

“Сама ідея кампанії в тому, що якщо людину питають “Звідки ти?”, вона найчастіше називає місто, в якому народилася. І власне цей ключовий мотив кампанії – “Міста-герої, тут народжується справедливість”. І під кожне місто було підібрано певну рису. Наприклад, “Буча – тут народжується справедливість”. Тому що ми хочемо, щоб всі ті росіяни, які здійснили ці страшні злочини там, щоб вони за все відповіли і отримали покарання”, – заявила Зарівна.

При цьому вона згадала про Бучанський саміт, який відбувся напередодні, та підписання Бучанської декларації, яку підтримали понад 50 країн.