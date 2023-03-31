Головне за день. П'ятниця, 31 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 30 відбитих атак противника, річниця звільнення Бучі, ракетний обстріл Запоріжжя. Яким запам’ятається 401-й день повномасштабної війни.

Офіс Генпрокурора України разом з Міжнародним кримінальним судом створять робочі групи для підготовки кримінальних проваджень для передачі їх до суду Гааги.

Про це на конференції U4J повідомив голова МКС Карім Хан, виступаючи онлайн, передає кореспондент LB.ua.

«Ми будемо видавати нові ордери. Думаю, що доказів буде достатньо», — сказав Хан.

Голова МКС також закликав вище керівництво РФ повернути депортованих дітей до України або через треті країни, виконуючи відповідні міжнародні конвенції.

Водночас Генеральний прокурор України Андрій Костін в коментарях журналістам за результатами конференції повідомив про посилення співпраці з МКС.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак противника.

Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

За добу авіація Сил оборони завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Загарбники завдали п'ятьох ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 31 березня – в новині.

В Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вчора, 30 березня, поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. "Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - додав Кириленко, оприлюднивши відео вчорашнього візиту правоохоронців.

Очільник області знову звернувся до жителів краю з проханням евакуюватися.

"Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше - не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", - зазначив Кириленко.

31 березня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя.

За інформацією обласного управління ДСНС, було частково пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражі з автомобілями, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували.

"В результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися", - повідомили в ДСНС.

Також російські окупанти вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.

"2 цивільних були поранені, один у важкому стані", - повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Крім цього, зафіксували "приліт" у Комунарському районі, там теж є двоє постраждалих.

У пʼятницю до України прибули премʼєр-міністри одразу трьох країн: Хорватії, Словаччини і Словенії. Вони взяли участь у саміті з нагоди деокупації Бучі – міста-супутника Києва, що пережило окупацію і звірства російських військових.

В Україну для вшанування жертв російського терору на Київщині прибула також президентка Молдови Мая Санду.

“Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо за невинними жертвами”, - написала вона в “Твіттері”.

Мая Санду зазначила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства.

Президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у вшануванні пам'яті жителів Бучі, убитих під час російської окупації.

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Про це йдеться.

"Разом із Главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак", – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, похованих у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

31 березня 2022 року українські захисники звільнили Бучу від російської окупації. Армія ворога вбила в місті та на околицях понад 1100 людей.

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки.

Зазначається, шр станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкодили потраплянню їх усередину будівлі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Заповідник "Києво-Печерська Лавра" звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна законному власнику – державі.

Комісія Мінкультури має намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!