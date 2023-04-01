Шевченківський районний суд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє Hromadske.

На нього мають надягти електронний браслет.

Домашній арешт відбуватиметься за місцем реєстрації митрополита — у селі Вороньків Київської області. Сам Павло стверджує, що там немає зв‘язку, світла і навіть «нема, де ночувати».

Прокуратура просила, окрім домашнього арешту на 60 діб та носіння електронного браслета, заборонити митрополиту Павлу вести соцмережі та публікувати відеозвернення до суспільства. Таке клопотання суд вирішив не задовольняти.

Вдень 1 квітня стало відомо, що суд у справі митрополита Павла перенесли на 3 квітня. Суд перенесли через стан здоров'я підсудного. Але потім суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання.

Сьогодні вранці СБУ повідомила митрополитові Павлу про підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.