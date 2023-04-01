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На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Медики надають йому допомогу.

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої
Фото: Центр нацспротиву

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, перебуваючи на власному подвір’ї.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

"Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та дістав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Голова ОВА закликав усіх мешканців області пам'ятати про високу мінну небезпеку на Харківщині. А також нагадав, що у разі виявлення підозрілого предмета у жодному разі не можна його торкатись. Потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію.

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Нагадаємо, що на Херсонщині у лікарні помер електромонтер, що напередодні підірвався на російській міні.

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