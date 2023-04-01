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Росіяни не змогли виконати завдання Путіна "взяти Донбас до кінця березня", - ГУР

Українська розвідка заявила, що план Путіна щодо Донбасу провалився.

Росіяни не змогли виконати завдання Путіна "взяти Донбас до кінця березня", - ГУР
Фото: EPA/UPG

Окупаційні війська РФ не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

"Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася "новий російський великий наступ". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі одного із телеканалів.

За його словами, в рамках свого так званого "великого наступу" росіяни не змогли виконати завдання Путіна "взяти Донбас до кінця березня".

"Чергові терміни і завдання, які Путін ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Валерієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені", - сказав представник ГУР МО України.

Також він додав, що результати "великого наступу" можна побачити на полі бою – кількість ліквідованих окупантів та військової техніки зросла.

"Це означає, що досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута", - підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, сьогодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни стали менше атакувати у Бахмуті. Якщо раніше було 35-50 і більше атак, то зараз від 17 до 25 за добу.

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