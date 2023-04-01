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На Харківщині чоловік загинув від обстрілу росіян

Окупанти постійно обстрілюють селище Дворічна.

На Харківщині чоловік загинув від обстрілу росіян
Дворічна. Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

У селищі Дворічна Харківської області чоловік загинув під час російського обстрілу.

Про це у Телеграм повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00, внаслідок ударів окупантів у селищі Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

В ніч на 31 березня росіяни били по Харківській області і ракетами, і "Шахедами". Девʼять ракет із ЗРК С300 окупанти випустили по Новобаварському району Харкова.

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