На Харківщині чоловік загинув від обстрілу росіян

У селищі Дворічна Харківської області чоловік загинув під час російського обстрілу.

Про це у Телеграм повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00, внаслідок ударів окупантів у селищі Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

В ніч на 31 березня росіяни били по Харківській області і ракетами, і "Шахедами". Девʼять ракет із ЗРК С300 окупанти випустили по Новобаварському району Харкова.