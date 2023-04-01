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У Запоріжжі понад 80 будинків постраждали від російського обстрілу

Чотири будинки мають значні руйнування.

У Запоріжжі понад 80 будинків постраждали від російського обстрілу
Фото: Анатолій Куртєв

31 березня Росія обстріляла Запоріжжя ракетами, постраждали понад 80 будинків. 

Про це повідомляє у Телеграмі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За даними Куртєва, на сьогодні відомо про 82 будинки приватного сектора, які постраждали внаслідок атааки росіян.

"Чотири з них мають значні руйнування, в інших вибито вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – повідомив секретар міськради.

Триває зараз видача мешканцям пошкоджених будинків матеріалів з міського резерву – листів OSB і шиферу. Зокрема вчора було надано 150 листів OSB.

Фото: Анатолій Куртєв

Фото: Анатолій Куртєв

Фото: Анатолій Куртєв

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Нагадаємо, що 31 березня ворог наніс серію ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням РСЗВ.

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