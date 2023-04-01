31 березня Росія обстріляла Запоріжжя ракетами, постраждали понад 80 будинків.

Про це повідомляє у Телеграмі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За даними Куртєва, на сьогодні відомо про 82 будинки приватного сектора, які постраждали внаслідок атааки росіян.

"Чотири з них мають значні руйнування, в інших вибито вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – повідомив секретар міськради.

Триває зараз видача мешканцям пошкоджених будинків матеріалів з міського резерву – листів OSB і шиферу. Зокрема вчора було надано 150 листів OSB.

Фото: Анатолій Куртєв

Фото: Анатолій Куртєв

Фото: Анатолій Куртєв

Нагадаємо, що 31 березня ворог наніс серію ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням РСЗВ.