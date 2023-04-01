Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій
Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій
Непідписана містобудівна “реформа”: як прихильники 5655 намагаються начаклувати підпис Зеленського?
Непідписана містобудівна “реформа”: як прихильники 5655 намагаються начаклувати підпис Зеленського?
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії

Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, кількість російських ракетоносіїв зросла до трьох. З них два з них надводні та один підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

"Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока. Наразі активність ворожої авіації низька, але може змінюватися досить динамічно", - каже Гуменюк.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що Російська Федерація 31 березня завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях з використанням балістичних ракет. Для проведення авіаударів ворог також використовував шість ударних БПЛА типу Shahed-136. Однак, всі вони були знищені нашими захисниками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також