Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, кількість російських ракетоносіїв зросла до трьох. З них два з них надводні та один підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

"Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока. Наразі активність ворожої авіації низька, але може змінюватися досить динамічно", - каже Гуменюк.

Нагадаємо, що Російська Федерація 31 березня завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях з використанням балістичних ракет. Для проведення авіаударів ворог також використовував шість ударних БПЛА типу Shahed-136. Однак, всі вони були знищені нашими захисниками.