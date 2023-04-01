Західні ПТРК. Жнива

Нема чого руйнувати – тандемний заряд збиває динамічний захист або розбиває саму решітку і входить у дах.

Але в нових американських TOW-2B підривник стоїть магнітний – реагує на тонни металу та спрацьовує за пів метра, коли ракета пролітає по лінії над ціллю.

Бо вони мають фізично зруйнувати підривник, не дати йому сформувати кумулятивну вирву, щоб зменшити проникнення в товщу броні.

Хто хоча б трохи розумів їх принцип, лише хитро посміхався і крутив пальцем біля скроні.

Перед великою війною росіяни любили наварювати на дах решітки для захисту від західних ПТРК.

Фото: АрміяInform

У "джавелінів" підривник теж дворежимний, і під час атаки зверху спрацьовує спочатку передзаряд для ініціації динамічного захисту, а потім уже входить вкладка з проникальною частиною з молібдену.

Немає точки докладання, немає тієї бойової частини, яка фізично змінюватиметься, вдаряючись об решітку.

Підсумок очевидний – наварені в заводських умовах "ліжка" почали зникати після перших місяців жахливих втрат серед російських бронетанкових підрозділів.

Бо незручно, заважає залишати машину, заважає перезаряджати снаряди чи вести польовий ремонт, а натомість ні від чого не рятує.

Правда, в ЗМІ РФ регулярно виходили статті, як російський, найкращий у світі танк пережив влучення керованої ракети (тільки фарбу подряпала) і як на навчаннях "джавелін" промахнувся кілька разів поспіль.

Тим часом Захід планомірно насичував ЗСУ протитанковим озброєнням – практично в кожному пакеті йшла відповідна специфікація.

Не лише третього покоління "вистрілив і забув", хоча їх передали величезну кількість, а й другого плюс, коли на цілі необхідно тримати прицільну марку.

Вони все ще не застаріли, і навіть модифікації 80-х років минулого століття пробивають майже всі російські танки.

Фото: facebook/Ярослав Галас Військовослужбовець ЗСУ Ярослав Галас біля знищеного штурмовиками 128 бригади пострілом із ПТРК танка Т-90 «Владимир».

Нещодавно, до речі, було перше зафіксоване на відео застосування українського BGM-71 TOW по бліндажу в насадженні.

Важка установка працює з броньованого "хамві", як і замислювалося в мануалах – піхота спішується з "дротиками", у цей час по жорстких цілях б'ють спеціальні протитанкові машини.

У ракети фугасна бойова частина, а пускова з нових, керованих не проводами, а спеціальною радіокомандною системою.

Тобто з 1500 поставлених Україні ракет далеко не все глибоке зберігання: TOW-2B RF – це свіжак, 2010 року модифікація.

Завдяки тому, що бойові дії йдуть не в сирійській напівпустелі, а часто в щільній забудові, де все гаразд з інтернетом, камерами, "старлінками" та дронами, ми самі легко можемо перевірити історії росіян, як західні протитанкові засоби нічого не можуть і регулярно летять повз ціль.

Що ми спостерігаємо на відео? Противник атакує бронегрупою на північ від Водяного.

Збирається в руїнах села і намагається прорватися в лоб до розв'язки між насадженням і ставком.

Мета очевидна – зайняти перехрестя і спробувати вийти глибше, оминувши Авдіївку, до Сєверного і Тоненького.

Але вдень, не створивши задимлення, без хоча б короткої артпідготовки, в момент розгортання в бойові порядки, не придушивши українські дрони, не застосовуючи груп вогневого придушення у зруйнованих будинках?

Тактика щонайменше самовбивча навіть окремо, а тут ціле бінго.

Тому атакуючи в лоб опорний пункт 36 бригади морської піхоти, ворог наривається на наші ПТРК-команди та гранатометників. Буквально два розрахунки морпіхів перетворюють атаку на чемпіонат з метання башти танка.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Один танк пережив влучення (чи навіть наїзд на міну) без детонації, але із задимленням – це означає пробиття, що все одно може вивести з ладу екіпаж.

Мінімум три Т-80БВ (це, до речі, теж модифікація 1985 року, просто додали “Контакт”) і модернізований БМП-2 уражені.

Замість того, щоб висадити десант і придушити наші вогневі точки, ворог намагається врятуватися, маневруючи в голому полі.

Ось саме так, зокрема, досягнуто величезної цифри втрачених по фото і відео російських танків у 1900 штук. І ще бозна-скільки пошкоджених, затоплених на переправах, з убитими двигунами і баштами, які просто не потрапили на камеру.

Західні ПТРК працюють саме так, як їх спроєктували проти тисяч радянських машин.

Щоб у легкої піхоти з'явилася довга рука, не потрібно було тримати марку на цілі, ризикуючи отримати уламок, а "м'який пуск" дозволяв стріляти зі щілин, окопів і будівель.

І проти них не допомагають свічки, ікони та наварені на башти курники.

Фото: EPAUPG

Противник понад рік б'ється головою об Авдіївку, перейшовши від лобових штурмів до спроб оточити і розрізати оборону в полях.

Україна, як і раніше, не має третього покоління ПТРК у кожній лісосмузі та в кожному відділенні. Але навіть те, що є, дозволяє завдавати ворогові важких втрат.