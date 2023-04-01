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Західні ПТРК. Жнива

Перед великою війною росіяни любили наварювати на дах решітки для захисту від західних ПТРК. 

Хто хоча б трохи розумів їх принцип, лише хитро посміхався і крутив пальцем біля скроні.

Бо вони мають фізично зруйнувати підривник, не дати йому сформувати кумулятивну вирву, щоб зменшити проникнення в товщу броні.

Але в нових американських TOW-2B підривник стоїть магнітний – реагує на тонни металу та спрацьовує за пів метра, коли ракета пролітає по лінії над ціллю.

Нема чого руйнувати – тандемний заряд збиває динамічний захист або розбиває саму решітку і входить у дах.

Фото: АрміяInform

У "джавелінів" підривник теж дворежимний, і під час атаки зверху спрацьовує спочатку передзаряд для ініціації динамічного захисту, а потім уже входить вкладка з проникальною частиною з молібдену. 

Немає точки докладання, немає тієї бойової частини, яка фізично змінюватиметься, вдаряючись об решітку. 

Підсумок очевидний – наварені в заводських умовах "ліжка" почали зникати після перших місяців жахливих втрат серед російських бронетанкових підрозділів.

Бо незручно, заважає залишати машину, заважає перезаряджати снаряди чи вести польовий ремонт, а натомість ні від чого не рятує.

Правда, в ЗМІ РФ регулярно виходили статті, як російський, найкращий у світі танк пережив влучення керованої ракети (тільки фарбу подряпала) і як на навчаннях "джавелін" промахнувся кілька разів поспіль.

Тим часом Захід планомірно насичував ЗСУ протитанковим озброєнням – практично в кожному пакеті йшла відповідна специфікація.

Не лише третього покоління "вистрілив і забув", хоча їх передали величезну кількість, а й другого плюс, коли на цілі необхідно тримати прицільну марку. 

Вони все ще не застаріли, і навіть модифікації 80-х років минулого століття пробивають майже всі російські танки.

Військовослужбовець ЗСУ Ярослав Галас біля знищеного штурмовиками 128 бригади пострілом із ПТРК танка Т-90 «Владимир».
Фото: facebook/Ярослав Галас
Військовослужбовець ЗСУ Ярослав Галас біля знищеного штурмовиками 128 бригади пострілом із ПТРК танка Т-90 «Владимир».

Нещодавно, до речі, було перше зафіксоване на відео застосування українського BGM-71 TOW по бліндажу в насадженні. 

Важка установка працює з броньованого "хамві", як і замислювалося в мануалах – піхота спішується з "дротиками", у цей час по жорстких цілях б'ють спеціальні протитанкові машини.

У ракети фугасна бойова частина, а пускова з нових, керованих не проводами, а спеціальною радіокомандною системою.

Тобто з 1500 поставлених Україні ракет далеко не все глибоке зберігання: TOW-2B RF – це свіжак, 2010 року модифікація.

Завдяки тому, що бойові дії йдуть не в сирійській напівпустелі, а часто в щільній забудові, де все гаразд з інтернетом, камерами, "старлінками" та дронами, ми самі легко можемо перевірити історії росіян, як західні протитанкові засоби нічого не можуть і регулярно летять повз ціль. 

Що ми спостерігаємо на відео? Противник атакує бронегрупою на північ від Водяного.

Збирається в руїнах села і намагається прорватися в лоб до розв'язки між насадженням і ставком. 

Мета очевидна – зайняти перехрестя і спробувати вийти глибше, оминувши Авдіївку, до Сєверного і Тоненького. 

Але вдень, не створивши задимлення, без хоча б короткої артпідготовки, в момент розгортання в бойові порядки, не придушивши українські дрони, не застосовуючи груп вогневого придушення у зруйнованих будинках? 

Тактика щонайменше самовбивча навіть окремо, а тут ціле бінго.

Тому атакуючи в лоб опорний пункт 36 бригади морської піхоти, ворог наривається на наші ПТРК-команди та гранатометників. Буквально два розрахунки морпіхів перетворюють атаку на чемпіонат з метання башти танка.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Один танк пережив влучення (чи навіть наїзд на міну) без детонації, але із задимленням – це означає пробиття, що все одно може вивести з ладу екіпаж.

Мінімум три Т-80БВ (це, до речі, теж модифікація 1985 року, просто додали “Контакт”) і модернізований БМП-2 уражені.

Замість того, щоб висадити десант і придушити наші вогневі точки, ворог намагається врятуватися, маневруючи в голому полі.

Ось саме так, зокрема, досягнуто величезної цифри втрачених по фото і відео російських танків у 1900 штук. І ще бозна-скільки пошкоджених, затоплених на переправах, з убитими двигунами і баштами, які просто не потрапили на камеру.

Західні ПТРК працюють саме так, як їх спроєктували проти тисяч радянських машин. 

Щоб у легкої піхоти з'явилася довга рука, не потрібно було тримати марку на цілі, ризикуючи отримати уламок, а "м'який пуск" дозволяв стріляти зі щілин, окопів і будівель.

І проти них не допомагають свічки, ікони та наварені на башти курники.

Фото: EPAUPG

Противник понад рік б'ється головою об Авдіївку, перейшовши від лобових штурмів до спроб оточити і розрізати оборону в полях. 

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Україна, як і раніше, не має третього покоління ПТРК у кожній лісосмузі та в кожному відділенні. Але навіть те, що є, дозволяє завдавати ворогові важких втрат.

Кирило Данильченко ака Ронін
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