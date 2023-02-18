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Миколаївські десантники за допомогою Javelin знищили ворожий танк Т-90 "Прорив"

"Ніякого прориву у ворога не вийшло", - розповіли бійці.

Миколаївські десантники за допомогою Javelin знищили ворожий танк Т-90 "Прорив"
Фото: wikimedia.org

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російський танк Т-90 "Прорив".

Про це йдеться в дописі бригади на фейсбук-сторінці.

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За інформацією військових, днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". 

"Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником: розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу. Відповідно, ніякого прориву у ворога не вийшло", - розповіли бійці.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, росіяни втратили на війні п'ять танків.

На Бахмутському напрямку Сили спецоперацій зірвали спробу росіян штурмувати українські позиції.

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