Знищили кулеметника, радиста, спостерігача з приладом нічного бачення та штурмову групу.

Сили спецоперацій ЗСУ на Бахмутському напрямку зірвали спробу росіян штурмувати українські позиції.

Як ідеться в повідомленніССО на їхньому телеграм-каналі, оператори помітили ворога під час ведення розвідки.

Окупантам не вдалося накопичити сили на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму позицій українців. ССО знищили щонайменше сімох російських загарбників. Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група.

"Зазнавши втрат противник відійшов", - додали військові.

Нагадаємо, раніше ССО показали, як їхні снайпери ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Також Сили спецоперацій знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ.