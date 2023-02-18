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На Бахмутському напрямку Сили спецоперацій зірвали спробу росіян штурмувати українські позиції

Знищили кулеметника, радиста, спостерігача з приладом нічного бачення та штурмову групу.

Сили спецоперацій ЗСУ на Бахмутському напрямку зірвали спробу росіян штурмувати українські позиції.

Як ідеться в повідомленніССО на їхньому телеграм-каналі, оператори помітили ворога під час ведення розвідки.

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Окупантам не вдалося накопичити сили на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму позицій українців. ССО знищили щонайменше сімох російських загарбників. Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. 

"Зазнавши втрат противник відійшов", - додали військові.

Нагадаємо, раніше ССО показали, як їхні снайпери ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Також Сили спецоперацій знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ.

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