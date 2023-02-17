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Поліцейські затримали у Херсоні двох колаборантів

Ще трьом повідомили про підозру заочно.

Поліцейські затримали у Херсоні двох колаборантів
Фото: Національна поліція

У Херсоні поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються в тому, що під час окупації керували роботою міського ринку та платили податки РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Всього правоохоронці встановили особи п’яти фігурантів, серед яких був і проголошений окупаційною владою директор ринку, які керували роботою міського ринку за стандартами держави-агресорки, платили податки російському банку, примушували підприємців розраховуватися за оренду місць та вести торгівлю в рублях”, - розповіли в пресслужбі.

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Слідство встановило, що після окупації головний фігурант добровільно зголосився співпрацювати з новоствореною злочинною владою і отримав посаду керівника місцевого ринку. 

Після цього він набрав команду “однодумців” на керівні посади. Всі вони - мешканці Херсона та прихильники “руського міра”.

Коли Херсон звільнили від росіян, директор ринку та двоє його помічників втекли на непідконтрольну України територію, інші двоє зрадників лишились у місті та переховувались, поки їх не затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів, вилучили гроші, документи та російську символіку.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трьом іншим зрадникам повідомлено про підозру заочно. 

Нагадаємо, Центральний районний суд міста Миколаєва дозволив вийти під заставу у 800 тис. гривень херсонцю, який працював на росіян та був затриманий СБУ.

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