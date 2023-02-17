Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСуспільствоВійна

Цього року РФ здійснила понад 550 кібератак на Україну

РФ продовжує тримати той самий темп атак, що і минулого року.

Цього року РФ здійснила понад 550 кібератак на Україну
Фото: platforma-msb.org

Російська Федерація продовжує здійснювати кібератаки на Україну.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

“В минулому році ми нейтралізували понад 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів. В цьому році маємо вже 550 кібератак. Тобто, РФ продовжує тримати той самий темп атак”, - сказав він. 

Вітюк зазначив, що здебільшого РФ атакує об’єкти логістики, енергетики, транспорту, військові об’єкти.

Підписуйтесь на наш Google News

Російські кібервійська складаються з кадрових співробітників розвідних управлінь, вони здійснюють всі найсерйозніші атаки і мають необмежене фінансування.

Крім того, до кібератак для масовості підключаються групи, які працюють на спецслужби за гроші. Кібератаки поєднуються з інформаційними атаками, а також з ракетними обстрілами. Тобто, коли обстрілюють об’єкти енергетики, одночасно для посилення ефекту проводять і кібератаку. 

Вітюк наголосив, що якби український кіберзахист впав, то далі кібератаки пішли б на захід, і це розуміють в НАТО. В тих країнах немає такого досвіду реагування, який має Україна, тому більшість світових ІТ-гігантів, топових компаній з кібербезпеки допомагають Україні.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос в світі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також