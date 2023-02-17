Цього року РФ здійснила понад 550 кібератак на Україну

РФ продовжує тримати той самий темп атак, що і минулого року.

Російська Федерація продовжує здійснювати кібератаки на Україну.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

“В минулому році ми нейтралізували понад 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів. В цьому році маємо вже 550 кібератак. Тобто, РФ продовжує тримати той самий темп атак”, - сказав він.

Вітюк зазначив, що здебільшого РФ атакує об’єкти логістики, енергетики, транспорту, військові об’єкти.

Російські кібервійська складаються з кадрових співробітників розвідних управлінь, вони здійснюють всі найсерйозніші атаки і мають необмежене фінансування.

Крім того, до кібератак для масовості підключаються групи, які працюють на спецслужби за гроші. Кібератаки поєднуються з інформаційними атаками, а також з ракетними обстрілами. Тобто, коли обстрілюють об’єкти енергетики, одночасно для посилення ефекту проводять і кібератаку.

Вітюк наголосив, що якби український кіберзахист впав, то далі кібератаки пішли б на захід, і це розуміють в НАТО. В тих країнах немає такого досвіду реагування, який має Україна, тому більшість світових ІТ-гігантів, топових компаній з кібербезпеки допомагають Україні.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос в світі.