Україна закликає створити “Кібер ООН” через російські атаки, – Politico

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос в світі.

Про це пише Politico.

Відання зазначає, що запропонована “Кібер Організація Об’єднаних Націй” є однією з низки зусиль, які, на думку українських чиновників, підхопить світова спільнота. Оскільки Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб завдати шкоди мирним громадянам у зимові місяці.

“Нам потрібна “Кібер ООН”, нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ”, – заявив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти”.

Щиголь зазначив, що після року постійних російських кібератак на українську критично важливу інфраструктуру, таку, як енергетичні системи та супутниковий зв’язок, існує потреба в “єдиному просторі, єдиному кіберпростірі”, спільному для країн “цивілізованого світу”. Це майже напевно означало б виключення з нього Росії та її союзників.

“Кібератаки стануть такими ж потужними, а можливо, навіть потужнішими, ніж звичайні атаки, а наслідки кібератак настільки масштабні, що не варто недооцінювати наслідки”, – сказав Щиголь.

Чи підтримають цю ідею союзники України, незрозуміло, хоча Щиголь сказав, що “наші партнери, як правило, погоджуються з нами, перш за все Сполучені Штати”, щодо пошуку простору для безпечної координації роботи над новими технологіями. Речник Бюро кіберпростору та цифрової політики Державного департаменту США відмовився коментувати цю ідею.

Крістофер Пейнтер, який працював кібер-координатором Державного департаменту в адміністраціях Барака Обами і Дональда Трампа, порівняв цю ідею з “великою групою наметів”. Він зазначив, що порівнювати це з Організацією Об’єднаних Націй без включення кожної країни “насправді не пасує”.

“Чи має це бути якась формальна група, це предмет дебатів, оскільки може бути більш гнучкою неформальна група”, – сказав Пейнтер. “Але я погоджуюся, що посилення співпраці та колективної відповіді є абсолютно необхідними, враховуючи загрозу. І хоча ми не були успішними в цьому в минулому, вторгнення в Україну стимулювало безпрецедентну колективну залученість і співпрацю низки країн”.

Нагадаємо, з початку 2022 року СБУ нейтралізувала сотні кібератак на українські ТЕЦ та обленерго.