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Єдиний шлях врятувати ОБСЄ – позбутися Росії у її складі, – Кулеба

“До повного виключення РФ з ОБСЄ треба пройти певний шлях”.

Єдиний шлях врятувати ОБСЄ – позбутися Росії у її складі, – Кулеба
Скріншот відео
Фото: МЗС України у Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ від руйнівного впливу Росії – це позбутися її у складі організації.

Про це голова української дипломатії повідомив під час спільної пресконференції з головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі.

За словами Кулеби, Росія вже давно, ще до 24 лютого, здійснила атаку на Гельсінський заключний акт, але після 24 лютого 2022 року вона щодня систематично руйнує кожну його літеру.

“Усе, що вона робить, спрямоване на підрив цього основоположного документа і на підрив ОБСЄ. Тому я повторив своєму колезі очікування України: ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі. А поки ми прийдемо до цієї точки, потрібно робити все для того, щоб позбавляти РФ можливості впливати на ті чи інші процеси та рішення, які ухвалюються всередині організації”, – наголосив Кулеба.

Він додав, що до повного виключення РФ з ОБСЄ ще треба пройти певний шлях. Однак мінімізація негативного впливу Росії на функціонування ОБСЄ “вже відбувається”.

 

Нагадаємо, сьогодні глава ОБСЄ приїхав до Києва.

 

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