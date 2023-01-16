Зеленський провів засідання Ставки: говорили про передову і нові ракетні удари

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні, повідомив він у telegram.

"Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки", – зазначив Володимир Зеленський.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Попереднє засідання Ставки відбулося 12 січня. Окремо йшлося про ситуацію в Бахмуті та Соледарі. Президент наголосив, що підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.