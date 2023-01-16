Станом на 15 січня ЗСУ утримували позиції в Соледарі, попри наступ "вагнерівців", – МО Британії

Також ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Креміне.

Протягом минулого тижня інтенсивні бої збеіргалися поблизу Бахмута і Кремінної. Станом на 15 січня ЗСУ "майже напевно" утримували позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері.

"Навколо Креміни бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Креміне", – йдеться у звіті.

За останні шість тижнів і Україна, і окупанти досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. У цих обставинах ключовим оперативним завданням для обох сторін є створення боєздатних формувань, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення операційних проривів.

Нагадаємо, останніми тижнями запеклі бої точаться саме в Соледарі – місті неподалік Бахмута, відомому видобутком солі. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що в власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина може бути економічний інтерес від захоплення Соледара.

У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовують.