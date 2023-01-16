​Під час війни українці стали більше цікавитися політикою, - опитування

Також українці наразі зменшили свої фінансові очікування і готові терпіти труднощі задля перемоги над ворогом.

З початку повномасштабного російського вторгнення все більше українців почали цікавитися політикою.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

"Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Це може вказувати на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади.

Також доволі високим (60,2%) є рівень згоди з тим, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною.

"Це показник є цілком зрозумілим, оскільки більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також через зростання довіри до інститутів влади. Відчутно менше додалося тих, хто згоден з існуванням в Україні політичних партій і рухів, яким можна довірити владу (їх кількість зросла з 24% у 2021 році до 34,5% у 2022)", - зазначили в КМІС.

Фото: КМІС

Фото: КМІС

Також українці під час війни зменшили свої фінансові очікування. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни. У той же час, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально", - йдеться в повідомленні.

Фото: КМІС

Фото: КМІС

Щодо морально-психологічний станц суспільства, то, незважаючи на усі вражаючі зміни в громадській думці, сприйняття цинізму у суспільстві (в розумінні зневажливого ставлення до загальноприйнятих норм моралі) принципово не змінилося.

Відбулися позитивні зміни, але й досі абсолютна більшість опитаних (51,6%) розглядають інших у цинічному світлі. При цьому є два позитивних моментів. По-перше, більшість опитаних вірить у щирість допомоги українцями один одному, чого раніше не було. По-друге, за показниками цинізму українське суспільство вийшло на стан 1992 року (після цього показники були стабільно гіршими), коли вперше був зроблений відповідний замір.

Фото: КМІС

Інші індикатори морально-психологічного стану є цілком позитивними. Так, значно поменшало тих, хто вірить, що "кожній людині на роду написано, яке життя вона проживе" (індикатор фаталізму) – з 59,3% у 2002 році до 35,1% у 2022.

Збільшилася й кількість тих, хто упевнений у своїх силах – з 42% у 2021 році до 56,4% у 2022.

На користь психологічної стійкості свідчить готовність абсолютної більшості людей (69%) терпіти проблеми, пов’язані з війною, до самої перемоги. Показовим є й оптимізм в короткостроковій перспективі – більш ніж дві третини опитаних (67,9%) відповіли, що очікують налагодження життя у 2023 році.

Фото: КМІС

Більш ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року. Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога.

Майже усі респонденти дають високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародної підтримки, яка надається України для перемоги над Росією.

Нагадаємо, в 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже до всіх інституцій. На першому місті залишаються Збройні сили України, довіра до яких зросла з 72% до 96%.