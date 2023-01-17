Головне за ніч. Вівторок, 17 січня

Рятувальна операція в Дніпрі, відбиті атаки противника на Донбасі, 53-й Всесвітній економічний форум у Давосі, “Батько наш Онуфрій“.

У Дніпрі уламки зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки розібрали на 90%. 25 мешканців будинку все ще розшукуються.

Кількість загиблих станом на зараз складає 40 людей. 79 – поранені, в тому числі 16 дітей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі", – зазначив він.

Рятувальна операція після російського обстрілу триває понад 60 годин. Про постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку дніпрян можна прочитати тут.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, , Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Противник не полишає намірів захопити повністю Донецьку область, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Завдав 2 ракетних та 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати особового складу Росії з 24 лютого по 17 січня склали 116 950. 870 окупантів ліквідовано минулої доби.

Також оборонці учора ліквідували ще три танки та аж одинадцять БМП.

Про інші втрати противника – в новині.

У Миколаївській області внаслідок російських ударів по Очаківській громаді загинула людина.

Пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури і житлові будинки.

“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати”. Піснеспіви з такими словами розучують в Мукачівській єпархії УПЦ МП.

Також присутні слова “Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає”, та “Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання”.

Відповідне відео нині потрапило у мережу. Його автентичність підтвердив епископ Баришівський (Київська епархія) Віктор Коцаба.

“Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської епархіі”, - написав він.

Подробиці – в нашій новині.

Учасники 53-го Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії (World Economic Forum, або WEF), який відбуватиметься з 16 по 20 січня, серед інших питань обговорять військову допомогу та повоєнне відновлення України.

Кількість учасників та гостей форуму цього разу має бути рекордною - 2700. У Давосі чекають понад 50 глав держав та урядів, приблизно стільки ж міністрів фінансів, півтисячі керівників корпорацій та понад 60 міністрів торгівлі та закордонних справ із 130 країн.

Російській агресії проти України у Давосі буде присвячено кілька окремих семінарів. Багато економістів погоджуються, що на зростання глобальної економіки можуть негативно вплинути і перепади з постачанням енергоносіїв, що виникли внаслідок війни.

Крім економіки, однією з ключових тем форуму буде геополітика. Війна Росії в Україні завадила роботі багатьох механізмів у світовій економіці, а їхнє відновлення є вкрай важливим.

Докладніше – в нашій новині.

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