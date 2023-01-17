Виконана на Закарпатті пісня є переспівом відомої пісні “Батько наш Бандера, Україна мати”.

“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати”. Піснеспіви з такими словами розучують в Мукачівській єпархії УПЦ МП.

Також присутні слова “Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає”, та “Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання”.

Відповідне відео нині потрапило у мережу. Його автентичність підтвердив епископ Баришівський (Київська епархія) Віктор Коцаба.

“Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської епархіі”, - написав він.

Сам Коцаба є наближеним до митрополита Бориспільского, правої руки Блаженнійшого Онуфрія Антонія (Паканича).

Зазначимо, виконана на Закарпатті пісня є переспівом відомої пісні “Батько наш Бандера, Україна мати”.

Вперше оригінальну пісню виконали священики тернопільської єпархії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 14 грудня прийшла з контррозвідувальними заходами до обʼєктів УПЦ (МП) у девʼяти областях. Зокрема, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”.

А раніше, 30 листопада, СБУ завершила перевірку Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробудження матушки-Русі".

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування. Правоохоронці виявили велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно УПЦ МП відмовилася змінювати назву. При цьому закон, нещодавно визнанний рішенням Конституційного Суду України (КСУ) правомірним, зобов’язує церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії.