Угорщина не надаватиме транзит для постачання озброєння до України, – голова канцлерії премʼєра

У канцелярії голови уряду це пояснили убезпеченням Закарпаття, де мешкає близько 100 000 етнічних угорців.

Угорщина не дозволятиме транзит для постачання озброєння в Україну. Голова канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуйяш пояснив це "турботою" про 100 000 етнічних угорців Закарпаття, пише Суспільне із посиланням на Hirado.hu.

Ґуйяш сказав, що Угорщина могла б забезпечити транспортування до України тільки через Закарпатську область, а робити вона цього не буде, аби захистити мешканців. За його словами, кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко хоче зайти в підтримці України, але втручання "хоча б однієї держави НАТО" "може стати початком Третьої світової".

Угорський уряд Орбана роками займав відверто проросійську позицію та перешкоджав Україні в деяких питаннях. Зокрема, чинив перепони в застосуванні антиросійських санкцій. А в грудні Будапешт ще й виступив проти надання Євросоюзом Україні 18 млн євро допомоги.

До того угорці заявили, що не дозволять українським військовим тренувантися на своїй території в межах місії ЄС, бо вони "за мир".