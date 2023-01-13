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Угорщина не надаватиме транзит для постачання озброєння до України, – голова канцлерії премʼєра

У канцелярії голови уряду це пояснили убезпеченням Закарпаття, де мешкає близько 100 000 етнічних угорців. 

Угорщина не дозволятиме транзит для постачання озброєння в Україну. Голова канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуйяш пояснив це "турботою" про 100 000 етнічних угорців Закарпаття, пише Суспільне із посиланням на Hirado.hu

Ґуйяш сказав, що Угорщина могла б забезпечити транспортування до України тільки через Закарпатську область, а робити вона цього не буде, аби захистити мешканців. За його словами, кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко хоче зайти в підтримці України, але втручання "хоча б однієї держави НАТО" "може стати початком Третьої світової". 

Угорський уряд Орбана роками займав відверто проросійську позицію та перешкоджав Україні в деяких питаннях. Зокрема, чинив перепони в застосуванні антиросійських санкцій. А в грудні Будапешт ще й виступив проти надання Євросоюзом Україні 18 млн євро допомоги. 

До того угорці заявили, що не дозволять українським військовим тренувантися на своїй території в межах місії ЄС, бо вони "за мир". 

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