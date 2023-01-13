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Велика делегація Єврокомісії відвідає Київ 2 лютого, напередодні саміту Україна-ЄС

Учасники планують обговорити фінансову та військову підтримку України.

Велика делегація Єврокомісії відвідає Київ 2 лютого, напередодні саміту Україна-ЄС
Фото: energynews.com.ua

Майже половина членів Єврокомісії зустрінуться з членами українського уряду в Києві 2 лютого, за день до саміту Україна-ЄС.

Про це повідомила агентству AFP речниця Європейської комісії Дана Спінант, пише "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентами Європейської Ради та Європейської комісії Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн 3 лютого, щоб обговорити фінансову та військову підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Речниця Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що "близько 15 комісарів" з 27 можуть відвідати Київ для участі у зустрічі.

За її словами, у зустрічі візьмуть участь комісари, які займаються питаннями, пов'язаними з Україною, такими як "фінансові питання, питання членства в ЄС або енергетика".  За словами речниці, список ще остаточно не сформований.

Вона додала, що цей візит демонструє "масштаб нашої роботи з Україною" і засвідчує підтримку країни з боку ЄС.

Нагадаэмо, 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

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