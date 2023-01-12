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Іспанія прийме українських військовослужбовців для навчання користуванню ППО HAWK

Іспанія відправляє в Україну шість одиниць ППО HAWK.

Іспанія прийме українських військовослужбовців для навчання користуванню ППО HAWK
ППО HAWK
Фото: wikimedia

Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців на базі ВПС поблизу Мадрида. Сред них будуть 20 українських бійців, які пройдуть навчання з систем ППО HAWK для протидії повітряним атакам.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що Іспанія відправляє в Україну шість одиниць ППО HAWK.

“Більшість решти військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, їх навчатимуть надавати допомогу пораненим у бою, та процедурам проти вибухівки.

Це навчання є програмою, розробленою для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці. Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. У складі першої були 64 військових, які прибули в листопаді та грудні.

Як раніше повідомлялось, на зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.

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