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Для розслідування справи Байдена про поводження із секретними документами призначили спецпрокурора

Ним став Роберт Гур, колишній прокурор США в штаті Мериленд.

Для розслідування справи Байдена про поводження із секретними документами призначили спецпрокурора
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд 12 січня заявив про призначення спеціального прокурора у справі поводження президента Джо Байдена із секретними документами, повідомляє Reuters.

Ним став Роберт Гур, колишній прокурор США в штаті Мериленд.

За декілька годин до цієї заяви у Білому домі повідомили, що юридична команда президента знайшла в будинку Байдена у Делавері другий набір секретних документів тих часів, коли глава держави був віцепрезидентом.

Зазначається, що спецпрокурорів призначають у випадку розслідування політично чутливих справ. Вони виконують свої обов'язки, маючи при цьому певний ступінь незалежності від керівництва Міністерства юстиції США.

Нагадаємо, нині стало відомо, що помічники президента США Джо Байдена виявили щонайменше ще одну партію секретних документів в іншій локації. 

Мін’юст США перевіряє секретні документи, знайдені у колишньому офісі Байдена.

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