Президент Литви закликав країни Заходу дати Україні танки

"Сьогодні війна вступила у вирішальну стадію. Українці очікують на великий російський наступ у лютому".

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Україна очікується великий російський наступ у лютому цього року. Тому світова спільнота має посилити бойову міць Збройних сил України бойовими машинами піхоти та танками.

Про це повідомляє видання LRT.

"Сьогодні війна вступила у вирішальну стадію. Українці очікують на великий російський наступ у лютому. Тому вкрай важливо посилити бойову міць України бойовими машинами піхоти та танками", - сказав Науседа.

Він наголосив, що литовська влада згодна продовжити військову допомогу Україні, проте це - "не двостороннє питання між країнами".

"Останнім часом бойові машини піхоти перебувають у русі, причому постачання здійснюються одразу з кількох країн. Щодо танків, я також сподіваюся, що будуть прийняті всі необхідні рішення для того, щоб українська армія могла оснащуватися сучасними танками", - наголосив президент Литви.

"Їм також потрібні боєприпаси, якими вони зможуть стріляти без будь-яких фізичних чи кількісних обмежень", - додав він.

Нагадаємо, раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard.

Раніше ахідні медіа повідомили, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва. Премʼєр-міністр Польші Матеуш Моравецький говорив, що країна очікує на створення широкої коаліції для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

Кілька днів тому радник Дуди повідомив, що Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Якуб Кумох пояснив: сама Польща передавати танки не буде, рішення потребує консенсусу з іншими країнами.