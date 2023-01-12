Парламент затвердив порядок проходження військової служби іноземцями

Парламент прийняв Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

За закон в цілому проголосували 321 парламентар, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці до закону нагадується, що з початком російсько-української війни у 2014 році багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну зі зброєю в руках. З того часу були прийняті ряд законів, якими встановлювалися підстави та порядок проходження служби іноземними громадянами та особами без нього у збройних формуваннях України, а також щодо надання цим особам правових підстав для перебування на території України.

Закони дозволяли добровольцям-іноземцям підписувати контракти та вступати на добровільну службу за контрактом у Збройних Силах України та Національної гвардії.

"Цією можливістю скористались сотні іноземців, серед яких і громадяни РФ, Білорусі та Грузії. Проте, у разі повернення цих людей додому їх чекають реальні тюремні терміни та навіть смертна кара. Однак, під час внесення змін до законодавства було зазначено лише про ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним Силам України і не включили підрозділи, що утворились при Нацгвардії України. Саме таким підрозділом і є полк «Азов», у якому служить багато іноземних громадян", - пояснюють у записці.

Наразі військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку «Азов», позбавлені можливості перебувати легально на території України та у майбутньому не зможуть отримати українське громадянство.

Таким чином, даний закон необхідний для забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх без виключення, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях.

Зокрема, законом вносяться зміни до закону «Про Національну гвардію України» щодо того, що норми стосовно проходження служби іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України поширюються і на таких осіб, які проходять службу у Національній гвардії України.

Крім того, до Закону України «Про імміграцію» пропонується зміни про надання квот, які дають підстави для «дозволу на імміграцію іноземцям та особам без громадянства, які ще не прослужили три роки у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проте під час служби отримали поранення, які не дозволяють їм за станом здоров’я продовжити проходження військової служби».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців. Усім, хто хоче до нього вступити, в'їзд у країну максимально спрощено. Президент Володимир Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі.

Також повідомлялося, що 3000 американських добровольців готові воювати за Україну.

1 серпня Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземні воїни-добровольці можуть продовжувати контракти із ЗСУ до 10 років.