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Відновлення будинків у межах United24 розпочнеться з Ірпеня, - Шмигаль

18 житлових будинків будуть відновлені в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила.

Відновлення будинків у межах United24 розпочнеться з Ірпеня, - Шмигаль
Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Перші проєкти відновлення в межах платформи United24 буде запущено Ірпені Київської області. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні урядовою командою в місті, яке не скорилося. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи United24 . 18 житлових будинків будуть відновлені в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила", - написав Шмигаль у телеграм-кагалі.

За його словами, на платформі United24 було зібрано більшу частину суми, яка необхідна для відновлення.

Крім того, Шмигаль повідомив, що цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, щоб розпочати відбудову вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок.

Прем’єр-міністр запевнив, що уряд вже знає, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 

Нагадаємо, за 10 місяців війни Україна отримала понад 31 млрд доларів від партнерів. Майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.

Президент США Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік, що включає багатомільярдну допомогу Україні.

Світовий банк надасть Україні кредит у розмірі 500 млн доларів у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

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