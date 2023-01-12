На Луганщині окупанти планують провокації у формі ЗСУ, - ЦНС

На Луганщині окупанти планують провокації у формі ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Для введення наших військових в оману військові рф використовують форму ЗСУ. На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під “чужим прапором” для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відрізняння своїх підрозділів від українських росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі.

Нагадаємо, правозахисники фіксують величезну кількість військових злочинів Росії в Україні. “Буча” повторювалася незліченну кількість разів.