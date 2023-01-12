​​Міноборони працює над відкриттям центрів реабілітації військовополонених в усіх регіонах України

Один із таких центрів 11 січня було відкрито в Миколаєві.

Міністерство оборони працює над відкриттям центрів для реабілітації військовополонених в усіх регіонах України. Один із таких центрів 11 січня відкрито в Миколаєві.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає armyinform.

За її словами, робота із повернення українських полонених складається з двох етапів: перший – перемовини і безпосередньо повернення; другий – постізоляційний період.

"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", – зазначила Маляр.

У такому центрі військовослужбовець, звільнений з полону, може отримати увесь спектр послуг.

"Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які знаходяться в полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться", - поінформувала Маляр.

Крім того, ведеться робота із вже звільненими із полону. Абсолютна більшість колишніх військовополонених після реабілітації повертається на службу.

Маляр додала, що Україна повністю дотримується всіх міжнародних норм щодо утримання військовополонених ворога, і абсолютно відкрита в процесі обмінів.

"Наші списки — відкриті, у нас немає кулуарних домовленостей. Усе відкрито для світу", – наголосила вона.

Нагадаємо, в російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч українських військових і цивільних. Щонайменше 15 000 людей вважаються зниклими безвісти за період повномасштабного вторгнення.