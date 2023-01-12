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Кремль хоче вбити клин в міжнародну підтримку України, – В МЗС відреагували на чергову заяву Пєскова

Речник Кремля поширює інсинуації про нібито невдоволення Заходу тим, як Україна використовує надану допомогу.

Кремль хоче вбити клин в міжнародну підтримку України, – В МЗС відреагували на чергову заяву Пєскова

Заява речника Кремля Дмитра Пєскова про нібито невдоволення країнами Заходу тим, як Україна використовує надану їй фінансову допомогу – чергова спроба РФ зіпсувати відносини нашої країни з партнерами.

Про це заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії”, – зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що раніше у Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів.

“Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України”, – наголосив речник МЗС.

 

Нагадаємо, вчора прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що на Заході нібито “зростає роздратування с приводу корупції в Україні після надання грошових вливань”.

 

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