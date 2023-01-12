Кремль хоче вбити клин в міжнародну підтримку України, – В МЗС відреагували на чергову заяву Пєскова

Речник Кремля поширює інсинуації про нібито невдоволення Заходу тим, як Україна використовує надану допомогу.

Заява речника Кремля Дмитра Пєскова про нібито невдоволення країнами Заходу тим, як Україна використовує надану їй фінансову допомогу – чергова спроба РФ зіпсувати відносини нашої країни з партнерами.

Про це заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії”, – зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що раніше у Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів.

“Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України”, – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, вчора прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що на Заході нібито “зростає роздратування с приводу корупції в Україні після надання грошових вливань”.