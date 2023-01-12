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​Ворог обстріляв Вугледар, Курахове, Мар’їнку, Авдіївку і Соледар на Донеччині

Пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, дорога. Є загиблий.

​Ворог обстріляв Вугледар, Курахове, Мар’їнку, Авдіївку і Соледар на Донеччині
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вночі та вранці четверга 12 січня тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар – пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. Без жертв.

“На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зранку розпочався новий обстріл Курахового – його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада. Пошкоджено дорогу, без жертв.

На Лисичанському напрямку зруйновано три будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, у середу, 11 січня, Збройні сили відбили 12 атак окупантів на Донбасі. 

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