Вночі та вранці четверга 12 січня тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту у Донецькій області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар – пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. Без жертв.
“На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок”, – йдеться у повідомленні.
Зранку розпочався новий обстріл Курахового – його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку одна людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада. Пошкоджено дорогу, без жертв.
На Лисичанському напрямку зруйновано три будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.
Нагадаємо, у середу, 11 січня, Збройні сили відбили 12 атак окупантів на Донбасі.