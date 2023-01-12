Головне за ніч. Четвер, 12 січня

Станом на вечір середи, 11 січня, підтверджень заяв росіян про взяття українського міста Соледар немає, заявив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін.

“По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації”, – сказав він.

Остін додав, що там тривають “дуже динамічні” бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

“Ми зосереджені на тому, щоби зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території”, – зауважив глава Пентагону.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала двадцятьох ударів по районах зосередження ворога, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

Окупанти завдали 4 ракетних ударів по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області та 23 авіаційних ударів. Також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 січня - в нашій новині.

Уночі 12 січня російська армія атакувала Запоріжжя, унаслідок обстрілу пошкоджено будники.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, унаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, всі люди цілі. Також виявлено уламок ворожої ракети.

Американська компанія Maxar опублікувала у Твіттері супутникові знімки міста Соледар на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої – від 1 серпня 2022 року і 10 січня 2023 року.

Фото показують масштаб руйнувань у місті.

Підготовка українських батальйонів Сполученими Штатами у Європі має розпочатися наступного тижня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер.

Він також підтвердив, що українські війська наступного тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США. На навчання до Форт-Сіллі в Оклахомі приїдуть від 90 до 100 українських військових.

Нагадаємо, США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. Навчання розпочнеться з невеликих загонів, поступово розростатиметься до більших підрозділів, і завершиться складнішими бойовими навчаннями з об’єднанням цілого батальйону.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує зменшення обсягів відключення електрики на вихідних через потепління, і як наслідок - зниження споживання.

Крім того, за його словами, енергетики докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.

"Також ми зараз працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше", - пояснив Кудрицький.

При цьому він наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом, оскільки це дуже позитивно впливає на енергозабезпечення.

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