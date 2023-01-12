Уночі ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині

Люди не постраждали.

Уночі 12 січня російські військові вкотре завдали удару важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди вціліли”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти випустили понад 20 снарядів по Нікопольському району.